أنباء متضاربة عن توافق لدخول الجيش السوري إلى عفرين وتسليم الأكراد للسلاح الثقيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض مصدر مسؤول في (قوات سورية الديمقراطية)، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، تأكيد أو نفي الاتفاق بين النظام والميليشيات الكردية التابعة للحزب الكردي المسيطرة على مدينة عفرين شمال سورية. وقال آلدار خليل، الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي بأنه “يجب أن لا ننجر لمخطط النظام والروس وتركيا، فهم يريدون تغيير حديث الساعة، وتكرار موضوع الاتفاق مع النظام يغطي على ما يحصل ميدانياً في عفرين” حسب تعبيره.

وأضاف “سنُعلم الرأي العام بأي جديد عبر تصريح خاص، ولطالما لم يصدر تصريح بهذا الشأن سيكون التركيز على المقاومة”، على حد وصفه.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكّد وجود اتفاق بين الوحدات الكردية وقوات النظام، وقد رفضت الوحدات الكردية شروط النظام بأن يقوم بتجنيد الشبان المتواجدين في عفرين أو ملاحقة المطلوبين لقوات النظام”. ورأى المرصد أن روسيا “نجحت في تحقيق أهدافها وتوجيه الرسائل للولايات المتحدة بأنهم يعملوا على السيطرة على كامل المناطق الواقعة في الضفة الغربية لنهر الفرات”.

إلى ذلك، أكّدت وسائل إعلام النظام السوري عن قرب دخول ميليشيات موالية للنظام إلى مدينة عفرين، وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن “قوات شعبية” ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة القادمة “لصد” ما أسمته “العدوان التركي” على عفرين وسكانها.

وقالت مواقع إعلامية كردية تابعة لحزب العمال الكردستاني، إن قوات النظام السوري ستدخل عفرين غداً (الثلاثاء) لمؤازرة الأكراد، وأن الوحدات الكردية وقوات النظام توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول الأخيرة إلى عفرين وإنشاء قاعدة والانتشار على عدد من النقاط الحدودية. وقالت إن المفاوضات التي بدأت قبل أيام “تعثرت قليلاً” بسبب تدخل أطراف خارجية وعلى رأسها روسيا.

على صعيد آخر، أكّدت مصادر مواكبة للمفاوضات بين النظام السوري والقوات الكردية أن الاتفاق يقضي بسحب السلاح الثقيل والمتوسط التابع للميليشيات الكردية من عفرين، وعدم السماح للقوات الكردية بامتلاكه في المدينة، والإبقاء على الأسلحة الفردية على أن يتم التنسيق بشأنها وحصرها بالتعاون مع قوات النظام وتسليم المراكز الحكومية، المباني والمخافر والبلديات والمستشفيات والمدارس إلى قوات النظام، إضافة إلى تسليم 52 ثكنة عسكرية تستخدمها الوحدات الكردية في عفرين.

وتواردت أنباء عن اتفاق يجري بين روسيا وتركيا لتقاسم السيطرة على مدينة عفرين مقابل طرد الميليشيات الكردية خارج المدينة نهائياً، وهو ما أعاق الاتفاق بين الأكراد والنظام.