زعيم رابطة الشمال الايطالية: الحكومة تنفق لكل مهاجر يوميا ما يكفي لإعاشة 50 طفلا كينياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالية، ماتيّو سالفيني إلى أن ما تنفقه سلطات بلاده يوميا لكل مهاجر غير نظامي تكفي لإعاشة 50 طفلا في كينيا.

وقال زعيم الحزب اليميني، مخاطبا تجمعا انتخابيا في مدينة تريفيزو (شمال البلاد) الاثنين “تبلغ تكلفة مساعدة طفل في كينيا 70 سنتا، وهي نفقات تشمل الغذاء ورسوم المدرسة”. واضاف “بينما تدفع الحكومة في مناقصات للجمعية التعاونية اليسارية حوالي 35 يورو في اليوم للتكفل بإعاشة مهاجر واحد… هذه أموال من شأنها أن تساعد 50 طفلا في كينيا”.

وأضاف الأمين العام لرابطة الشمال قبل حوالي الاسبوعين من انتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل البرلمانية، في إشارة إلى تكدس المهاجرين بمحطات القطارات بحثا عن مأوى، “عندما وصلت إلى المحطة، لم أر ما يشعرني بأنهم أشخاص هربوا من الحروب”، وأردف “أعدكم بأعداد أقل من المهاجرين” في إيطاليا.