الرئاسة الايطالية لمنظمة الأمن والتعاون تدين الهجوم الارهابي على كنيسة بداغستان، جنوبي روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، بوصف بلاده الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن إدانته للهجوم على كنيسة في منطقة كيزكيار بداغستان (جنوب روسيا)، واصفا إياه بـ”العنف العشوائي المباشر المرفوض وغير المبرر على المدنيين الأبرياء”.

واضاف ألفانو في بيان، حمل أيضا توقيع الامين العام لمنظمة الأمن والتعاون، توماس غريمنغر، وتضمن تعازيهما لأسر الضحايا والتماني بالشفاء العاجل للجرحى، “ندين بشدة هذه الهجمات ضد الأبرياء في أماكن العبادة، لأنها محاولة لغرس الخوف وزرع الانقسام بين المجتمعات”.

وقال إن الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجدد “الدعم الكامل إلى الاتحاد الروسي في أعقاب هذا العمل البائس. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون الدولي داخل المنظمة للتصدي لكل شكل من أشكال التطرف العنيف والإرهاب”، معلنا أنه أعرب عن تعازيه مباشرة في مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش

يشار إلى أن تنظيم الدولة (داعش) قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومـ، الذي طال أمس الأحد الكنيسة وأسفر عن قتل خمسة أشخاص وجرح اثنين آخرين.