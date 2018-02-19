وزير الخارجية المصري: نرفض إقامة معسكرات لإيواء المهاجرين واللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري على “رفض مصر القاطع لإقامة مخيمات أو معسكرات لإيواء المهاجرين واللاجئين، وذلك انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وفي إطار الحرص على دمج اللاجئين والمُهاجرين في المُجتمع دون عزل أو تقييد”، منوها بأن سلطات بلاده “لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولي”.

وجاءت تصريحات شكري خلال لقائه اليوم الاثنين مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة وزير خارجية النمسا الأسبق ، مايكل شبيندلجر، حسبما أعلنت الخارجية المصرية

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد أن “اللقاء شهد تباحثا حول أهم قضايا الهجرة في ضوء الأهتمام الكبير الذى توليه مصر لهذا الموضوع ولسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري القائم على تحقيق توازن بين البعدين الأمني والتنموي ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، وأهمية فتح قنوات لهجرة نظامية آمنة”

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن “شكري تناول الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والدور الذى تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، فضلاً عن نجاح السلطات المصرية في ضبط الحدود أمام أية محاولة للهجرة غير الشرعية، بما حال دون انطلاق أي قوارب من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ أيلول/سبتمبر 2016، ورغم ما يشهده مسار الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى أوروبا من تدفقات ضخمة من المهاجرين واللاجئين، في أعقاب غلق مسار شرق المتوسط والبلقان”.