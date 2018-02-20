السويحلي في لقاء مع سلامة: الأعلى للدولة من أوائل الداعمين لانتخابات عامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي خلال لقاء اليوم الثلاثاء بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا،غسان سلامة، بأن أن المجلس “كان من أوائل الداعمين للذهاب نحو انتخابات عامة ولكن وفقًا لأسس دستورية وتشريعية وسياسية صحيحة تضمن عدم العودة بالبلاد إلى المربع الأول”.

ووفق بيان للمجلس، بحث اللقاء، الذي تمّ بحضور النائب الثاني للرئيس ومقرر المجلس ورئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، ” سبل دفع العملية السياسية والخروج من حالة الجمود القائمة من خلال خطوات عملية واضحة المعالم في ظل العراقيل والتحديات التي تواجه العملية الدستورية والسياسية برمتها”.

كما ناقش اللقاء “مستجدات تعديل الإتفاق السياسي وآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، بما يضمن تحقيق توافق وشراكة كاملة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.