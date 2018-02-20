رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية يدعو لتحرك دولي لإنقاذ الغوطة الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، كافة الأطراف الدولية بـ”التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ مناطق الغوطة الشرقية التي تتعرض لعمليات قصف من قبل القوات السورية ومؤيديها تمهيداً لعملية عسكرية برية”.

ولكن الحريري تجاهل ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، إتهامات من جانب النظام حول عمليات “قصف يومية” تشنها قوات بالمعارضة المسلحة المتمركزة في الغوطة الشرقية خاصة، على “مناطق آهلة بالسكان” في مختلف أنحاء دمشق، ما أدى إلى وقوع “عشرات القتلى ومئات الجرحى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة”.

وبالمقابل، فقد أدت عمليات القصف التي تقوم بها القوات الحكومية السورية على مناطق الغوطة الشرقية التي تتحصن فيها مجموعات معارضة مختلفة، إلى وقوع مئات القتلى والجرحى واحداث تدمير كبير في البنى التحتية، حسب ناشطين

وأوضح الحريري أنه يقوم باتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، بما في ذلك الطرف الروسي لتجنيب الغوطة ما سماه عملية” إبادة وتدمير شاملين”

وحمل الحريري كلا من روسيا والحكومة السورية “مسؤولية” فشل ما سبق من مفاوضات كانت تهدف إلى فك الحصار عن مناطق الغوطة وإخراج المقاتلين منها”، وتساءل عن “جدوى مؤتمر جنيف أو أي جهد دولي في حين تستمر جرائم النظام؟”، على حد وصفه.

وأوضح أن المعارضة السورية رغم تمسكها بعملية جنيف وبقرارات الأمم المتحدة، تبحث كافة الخيارات البديلة.

وكان الحريري قد أجرى لقاءات في بروكسل يوم أمس واليوم مع كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ومع ممثلين عن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للبحث عن آليات تحرك دولي لوقف ما يحدث في الغوطة الشرقية.

واكتفت موغيريني بإصدار بيان بالاشتراك مع المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، يحث كافة أطراف النزاع على تجنب المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثة بدون عوائق.