نتنياهو: من يضربنا سيُضرَب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أنه “من يضربنا سيُضرَب، و من لا يعمل على تهدئة الخواطر ويختار أن يشعل النار سيتحمل بكامل المسؤولية”.

وقال “عندما تركنا قطاع غزة كان للبعض بصيص من الأمل بأن الطرف الآخر سيختار الحياة السلمية ولكن سرعان ما تبين أن المخاوف هي التي كانت تتحلى بواقعية. حكم حماس والتنظيمات الإرهابية حوّلت قطاع غزة إلى برميل من المتفجرات. نحن نبني المستشفيات وهم يحفرون الأنفاق الإرهابية ويصنّعون الصواريخ”.

واضاف، خلال مشاركته في مراسم تدشين قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بارزيلاي بمدينة عسقلان “لا نريد أن نمس بالحياة الروتينية التي ينتهجها سكان غزة ولكن يتوجب عليهم أن يعلموا بأن إسرائيل ليست الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن حالتهم الصعبة. هذه المسؤولية تلقى بأكملها على المتطرفين الذين يحكمون قطاع غزة”.

وتابع نتيناهو “لن نمر مرور الكرام على المحاولات لخرق سيادتنا أو للمس بجنودنا وبمواطنينا ونثبت ذلك مرة تلو الأخرى. أي عمل عدواني تقوم به العناصر الإرهابية، أيا كان، يواجه برد حازم وقوي من طرفنا، من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية”.

وشدد نتنياهو على أنه “لن نقبل بإطلاق نار متقطر على أراضينا ولن نقبل بزرع عبوات ناسفة على السياج الحدودي كما حدث في نهاية الأسبوع الأخيرة”.

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن السبت الماضي إصابة 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة 18 موقعا لحركة (حماس) في غزة ما ادى الى مقتل فلسطينيين إثنين.