جينتيلوني: تهديد الإرهاب لم يأفل أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “يجب ان نواصل العمل ضد التهديد الارهابي الذي لم يأفل أبداً”.

وفي مداخلته خلال تقديم التقرير عن سياسة أمن المعلومات عام 2017، أضاف رئيس مجلس الوزراء “إن اهتمام الإستخبارات يتركز أيضا على ظاهرة عودة جرثومة التخريب الداخلي”، لذا “علينا إبقاء الحذر عالياً، مع علمنا بأن الخطر لم يعد بالخصائص التي كان يمتلكها سابقا، لكن لا يمكن القول بأنه تم التغلب عليه نهائيا”.

وتابع رئيس الحكومة “لقد لمست في الأشهر الـ14 الماضية مستوى ممتازا للتعاون الأمني”، فـ”هناك عمل جماعي تام، يمثل نقطة حاسمة لمنع المخاطر والتهديدات”، مبينا أن “المعلومات المتبادلة بين كل مكونات الدولة المسؤولة عن الأمن الداخلي والخارجي، لا بد من تحقيق أفضل النتائج”.

وأشار جينتيلوني الى أن “إيطاليا ملتزمة جدا بتحديد وحماية مصالحها الوطنية، ونحن بعيدون كل البعد عمن يفسرون الدفاع عن المصالح الوطنية بطريقة قومية أو تهددية، فهذه ليست إيطاليا”، لكن “هذا لا يعني أننا عفويون نتجاهل صون وحماية مصالحنا الوطنية”. واختتم بالقول “نحن بلد حوار، يستطيع الدفاع عن مصلحته الوطنية أيضا”.