السويحلي يبحث دعم خطة العمل الأممية بالبلاد مع السفير البريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبدالرحمن السويحلي، الثلاثاء، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكر، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان لمكتب السويحلي إنه “جرى خلال اللقاء بحث الدور البريطاني في دعم خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد”، مشيرا الى أن “السفير البريطاني نقل تحيات وزير الخارجية بوريس جونسون للسيد الرئيس، داعيًا إياه إلى زيارة المملكة المتحدة ولقاء جونسون والمسؤولين الإنجليز”.

وجدد بيكر “دعم بريطانيا للإتفاق السياسي الليبي وعملية تعديله وفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والقيام بالإستحقاقات الديمقراطية القادمة”.

من جانبه ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة “جهود وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للدفع نحو تطبيق الإتفاق السياسي وحل الأزمة الليبية”، كما “دعا السيد الرئيس المملكة المتحدة إلى تكثيف جهودها للحد من التدخلات الإقليمية والخارجية السلبية لإنجاح العملية السياسية والمصالحة الوطنية لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا، والذي سينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها”.