فرونتكس: إعادة 150 ألف مهاجر عام 2017 من كل أرجاء الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا فعليا الى بلدانهم عام 2017، على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره، بلغ نحو 150 ألف شخص، مما يمكننا من تقييم ما يمكن فعله”.

وخلال مؤتمر صحافي في بروكسل، الثلاثاء، لعرض تقرير تحليل المخاطر لعام 2018، علق المدير التنفيذي لـ(فرونتكس)، فابريس ليجّري على إمكانية إعادة حوالي 600 ألف مهاجر غير نظامي من إيطاليا، قائلا إنه بالاضافة الى ذلك “اصدرت السلطات الوطنية قرارات إقل لاعادة المهاجرين الى اوطانهم مقارنة بالعام السابق”، الامر الذي “يبعث على القلق”.

وخلص مدير (فرونتكس)، الى القول إن “علينا بطبيعة الحال أن نزيد عدد عمليات الإعادة الفعلية”، لكن للتحسن على هذا الصعيد، نحن بحاجة إلى الاستثمار في الموارد والموظفين”.