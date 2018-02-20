المدفعية التركية تدفع قوات النظام للتراجع عن دخول عفرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تراجعت قوات النظام السوري عن مواصلة طريقها إلى مدينة عفرين شمال غرب سورية بعد أن أجبرتها المدفعية التركية على ذلك، وعادت إلى حلب بعد أن وصلت إلى بعد نحو 5 كم عن مدينة عفرين.

وقال ناشطون محليون إن “طلائع قوات ما سمي بـ(القوات الشعبية) التابعة للنظام السوري اقتربت من أطراف مدينة عفرين قادمة من حلب لدعم القوات الكردية المسيطرة على المدينة في معركتها مع فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من القوات التركية في عملية غصن الزيتون”، لكن “المدفعية التركية استهدفتها بطلقات تحذيرية كثيفة، ما اضطر هذه القوات إلى التراجع والعودة إلى حلب”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) قد أكّدت أن “القوات الشعبية” التابعة لقوات النظام السوري ستنخرط في مقاومة الجيش التركي وتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة عفرين، في إطار دعم الأهالي و”الدفاع عن وحدة أراضي سورية”.

وكُشف معارضون سوريون أكراد المزيد من التفاصيل عن الاتفاق بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوات النظام السوري، مشيرين إلى أنه “يشمل تسليم لسلاج المتوسط والثقيل، واستلام المباني الحكومية، وإقامة حواجز مشتركة”، وكذلك “دمج الأكراد السوريين من القوات الكردية المتبقية في المدينة بـ(القوات الشعبية) التي سيكون مسؤولاً عنها ضباط من قوات النظام السوري، مع ضمان خروج الأكراد غير السوريين منها بأمان بعد توقف إطلاق النار”.

وانتقد المعارضون “ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لعد تسليمه المدينة لقوات البشمركة التابعة لقوى كردية أكثر توازناً يمكن أن تقبل تركيا التفاهم معها لوقف الهجوم على عفرين”.