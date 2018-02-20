وزير الخارجية الإيطالي يزور كولومبيا والبرازيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير أنجيلينو ألفانو انطلق الثلاثاء في مهمة تحمله إلى كولومبيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ24 من شباط/فبراير الجاري.

وذكر بيان لمقر الخارجية، قصر (فارنيزينا) أن “العلاقات بين إيطاليا وكولومبيا شهدت قفزة واضحة في الجودة في السنوات الأخيرة”، وقد “تكثفت الاجتماعات على المستوى السياسي، وتجاوز التبادل الاقتصادي والتجاري مليار يورو، بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2016”.

وأشار البيان الى أن “كولومبيا تجتذب المزيد والمزيد من اهتمام شركاتنا التي يمكنها التباهي بحضور قوي في البلاد، لمجموعات مثل إينيل، ساليني، فيرّيرو وأناس”. وفي هذا السياق “من دواعي فخرنا أن نكون إلى جانب أخينا الشعب الكولومبي بشكل ملموس، في عملية التهدئة التي ما تزال تواجه تحديات معقدة”.

وقال بيان (فارنيزينا) إن “وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، في زيارته إلى العاصمة بوغوتا اجتمع بأعضاء غرفة التجارة الإيطالية الكولومبية”، فضلا عن “نظيره الكولومبي ووزير الطاقة في البلاد، مع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في هذا القطاع”، بالإضافة الى “لقاء وزير ما بعد الصراع، ورئيس الجمهورية”.

ولفت البيان الى أن “محور المحادثات يتمثل بالدعم الايطالي لمرحلة ما بعد الصراع الكولومبية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية”، مع “ايلاء اهتمام خاص بقطاعات البنية الاساسية والطاقة والزراعة”، وكذلك “تطورات الوضع في فنزويلا”.

ونوه بيان الخارجية بأن “المحطة البرازيلية في الرحلة تؤكد إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز حضورنا الاقتصادي التجاري وتعميق الملفات الدولية والإقليمية الرئيسية”. وخلص البيان بالإشارة الى أن “الوزير ألفانو سيعقد اجتماعات مؤسسية في ساو باولو مع عمدة المدينة”، وفي “برازيلية مع رئيس الجمهورية وكل من وزراء الخارجية، العدل، التخطيط الاقتصادي والدفاع”، وأنه “في سيكون بيلو هوريزونتي حيث سيفتتح المقر الجديد لقنصلية إيطاليا بحضور حاكم ولاية ميناس جيرايس”، فضلا عن زيارة “ريو دي جانيرو أيضا”.