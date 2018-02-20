مشروعين للمجلس الايطالي للاجئين مع مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المجلس الايطالي للاجئين (CIR) إنه زاد اعتبارا من العام الجاري من التزامه في ليبيا بسبب “حالة الطوارئ الانسانية الخطيرة” المرتبطة بالمهاجرين.

ووفقا لبيان للمجلس، “تم في الأسبوع الماضي توقيع عقدين مع فرع ليبيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتنفيذ أنشطة التنمية والحماية للاجئين والمهاجرين والنازحين”، مبينا أنه “على صعيد الأنشطة التنموية، سينفذ المجلس 140 مشروعا سريع الأثر (مشاريع ذات أثر فوري) في كل من طرابلس، زوارة، سرت وفي منطقتي طوارقة وفزان، في جنوب البلاد”، وهي “مشاريع إنمائية محدودة لها آثار فورية على السكان المحليين، الذين ما يزالون يكابدون آثار الحرب الأهلية”.

وذكر البيان أن “الأنشطة تشمل حفر الآبار وتعزيز شبكة المياه”، ولا سيما “دعم المراكز الطبية ومراكز المستشفيات، وإنشاء مناطق محمية للأطفال، وإعادة تنظيم تصريف النفايات في مناطق محدودة، وتعزيز مشاريع العمل والتنمية”، مبينا أنه “وسيتم تحديد هذه الأنشطة إلى جانب السلطات المحلية، وفقا لاحتياجات المجتمعات المحلية، وبالاتفاق مع المفوضية، وبالتعاون مع الهيئات المهنية والجمعيات المحلية”.