جينتیلوني: وقف تدفقات الھجرة احتمال بعيد جداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن “بإمكان الجميع أن يعدوا بما يريدون، وبشكل خاص خلال الحملة الانتخابية”، لكن “القضاء على تدفقات الهجرة أمر غير محتمل مطلقاً”.

وفي مداخلته خلال مراسيم تسلّم جائزة معهد (إيسپي) للدراسات السياسية الدولية 2017، التي منحت له في ميلانو الأربعاء، سلط جينتيلوني الضوء على أن “عدد نفوس نيجيريا سيتجاوز سكان الاتحاد الأوروبي بأسره خلال عشرين عاما”. وأردف “يمكن للمرء أن يقول أيضا بأنه لن تكون هناك تدفقات مهاجرة بعد، فالمعجزات ممكنة دائما”، لكن “التحدي هو تحويل الهجرة من ظاهرة خارجة عن السيطرة تماما، أو تديرها شبكات إجرامية، وضربها من خلال تدفقات مفيدة لمجتمعنا ونديرها نحن”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية إلى القول إن “إيطاليا كشفت عن طريق جديدة لإدارة الهجرة”، وهذا “أمر معترف به على المستوى الأوروبي”، في إشارة الى الجمع بين التضامن والأمن في مجال استقبال المهاجرين.