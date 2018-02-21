موسى فرج: اجتماع طرابلس استعرض صيغ لتمكين الاعلى للدولة والنواب من اختيار حكومة قوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج أن اجتماع الامس بطرابلس مع رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالنواب عبدالسلام نصية، برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، استعرض “مقترحات وصيغ التوافقية لتمكين المجلسين من اختيار سلطة تنفيذية قوية تُحقق توافقًا شاملاً، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد”.

وأشار فرج في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء اليوم الاربعاء إلى أن “مجلس الدولة يسعى للحل ولكن مجلس النواب لازال مصرا على الانفراد بإختيار المجلس الرئاسي دون مشاركة مجلس الدولة”. وأردف “أنهم يطالبون من مجلس الدولة التزكية فقط للمترشحين للمجلس الرئاسي”، في حين أن “الأعلى للدولة يرفض التزكية ويطالب بالمشاركة في الاختيار مع مجلس النواب”.

وتحدث فرج عن اجتماع جديد مع نصية، برعاية غسان سلامة، في مقر البعثة الأممية بطرابلس بنهاية الاسبوع القادم، كما لفت إلى أنه من المحتمل الاستجابة للانتخابات المبكرة .

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أشار في بيان سابق إلى اللقاء “سادته أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والصراحة والحرص على الوصول لتوافقات تمكن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة الدائمة”.