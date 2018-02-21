رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستعرض مع السفير الألماني زيادة نشاط شركات بلاده في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله بحث زيادة نشاط الشركات الألمانية في ليبيا، وذلك خلال لقاء مع السفير الألماني، كريستيان بوك.

وأشار بيان بهذا الصدد، إلى أن اللقاء، الذي تمّ أمس الثلاثاء، “بحث العلاقات المشتركة في مجال النفط والغاز، والاشارة إلى الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط من أجل رفع القدرة الانتاجية من النفط الخام”، مع “التأكيد على أهمية استقرار الوضع الأمني في تحسين واستمرار الانتاج بالمناطق النفطية”. وفي هذا الجانب “أكد رئيس مجلس الإدارة بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تحسين الأوضاع الأمنية وذلك بالتعاون مع المجالس البلدية في كافة ربوع ليبيا”.

كما تطرق الجانبان إلى نشاط شركة فنترسهال الألمانية في ليبيا ورغبة عدد من الشركات الألمانية الاخرى للدخول للسوق الليبي