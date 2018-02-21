ألفانو تعليقا على الأوضاع بالغوطة الشرقية: ظننا أننا شهدنا كل مآسي أزمة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إتهم وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو النظام السوري بانه “المسؤول عن هذا العنف اللاإنساني” في الغوطة الشرقية، موجها “نداء عاجلا إلى الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية المعنية، سيما بلدان منصة أستانا ( الدول الضامنة: روسيا وإيران وتركيا) لوقف هذه المأساة”.

وقال ألفانو في بيان الاربعاء “كنّا نظن أننا شهدنا كل شيء في الأزمة السورية: القتل الجماعي والأسلحة الكيميائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن الأخبار الرهيبة القادمة من الغوطة الشرقية لدمشق، حيث هجمة النظام السوري، التي ترتكب مجزرة بربرية بحق عدد كبير من المدنيين، من النساء والأطفال، تؤشر إلى الانحدار إلى هاوية جديدة غير أخلاقية ومأساوية في سورية”.

واضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إنني إنضم إلى دعوة الأمم المتحدة لوقف القصف فورا، وإنهاء الحصار، وفتح ممر إنساني يكفل الوصول الكامل إلى المساعدات، سيما الغذاء والدواء.”

