الأمم المتحدة تطالب أوروبا بوقف احتجاز الأطفال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – بروكسل – طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤسسات و دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على وقف احتجاز الأطفال من المهاجرين، حتى كحل أخير، في إطار إصلاح النظام المشترك للجوء.

وتأتي هذه المناشدة في الوقت الذي يعمل فيه وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي وإعداد تشريعات جديدة في هذا المجال تتناسب مع التحديات الحالية.

ووصفت اللجنة في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية نسخة منه الأربعاء، بـ”غير المقبول” أن تسمح قوانين الاتحاد الأوروبي باحتجاز أطفال من المهاجرين، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تعمل أوروبا على إنجازها يجب أن تكون فرصة لإنهاء مثل هذه الممارسات المجحفة بحق الأطفال.

وينص قانون الاتحاد الأوروبي المعمول به حالياً على إجازة احتجاز الأطفال والمراهقين من المهاجرين وطالبي اللجوء كملجأ أخير، إذ كان ذلك في مصلحتهم، بينما ترى لجنة حقوق الإنسان أن “الادعاء بأن احتجازهم يحميهم من الاستغلال أو الفرار أمر مضلل و لا يخدم مصلحة الطفل ويعد انتهاكاً لحقوقه الأساسية”.

ولفتت اللجنة الأممية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى أنها جميعاً قد صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، مشيرة إلى ضرورة عدم وجود استثناء لهذه الاتفاقيات وقواعدها.

وأوضحت اللجنة أن حظر الاحتجاز يجب أن يمتد إلى أهالي الأطفال، إذ لا يمكن إبعاد الطفل عن ذويه، ومن هنا ضرورة البحث عن حلول بديلة.