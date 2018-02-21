وزير الداخلية الايطالي لا يستبعد محاولة المافيا التأثير على الاقتراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينّيتي، أن “القول بأن المافيا تشكل تهديدا للديمقراطية لا يبدو شيئاً غير معهود” عشية الانتخابات البرلمانية الوطنية، المقررة في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل

وأضاف مينيتي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ لعرض التقرير النهائي للجنة مكافحة المافيا، مشيرا إلى أن التشكيك بدور ممكن للمافيا لشراء الاصوات “يعتبر إلزاميا عندما يكون هناك خطر التأثير على حرية التصويت، وتهديد الشيء الأهم في الممارسة الديمقراطية”. وشدد المسؤول الايطالي على أنه “لا ينبغي الصمت حيال مثل هذه القضايا. وهناك صمت أكثر من اللازم في الحملة الانتخابية الحالية”.