حركة خمس نجوم الايطالية: الاعلان عن التشكيلة الوزارية المرشحة للانتخابات الاسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء في الانتخابات الإيطالية، لويجي دي مايو أنه سيعلن الاسبوع المقبل رسميا تشكيلة فريقه الحكومي

وقال دي مايو “سوف تتعرفون الأسبوع القادم على الفريق الحكومي الذي سنقترحه على رئيس الجمهورية” حال فوز الحركة بإنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل.

وقال في تصريح مصوّر على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “سوف نكون الوحيدين، بين الكيانات السياسية الأخرى، التي تكشف عن التشكيلة الحكومية قبل التصويت. أنا متحمس للفريق الذي نكوِّنه وللشخصيات التي أبدت موافقتها: إنها تراث إنساني لإيطاليا بأكملها”.

ويؤخذ على حركة خمس نجوم عدم الخبرة في إدارة مؤسسات الدولة، حيث واجهت مصاعب في إدارة شؤون روما بعد اكتساحها لصناديق الاقتراع في انتخابات العاصمة البلدية قبل ما يقارب العامين، وهي التجربة السياسية العملية الاكبر لها منذ تأسيسها في عام 2009 .