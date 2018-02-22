زعيم رابطة الشمال الإيطالي: طلبت لقاء منظمة العفو الدولية لتوضيح موقفنا من الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني إنه طلب لقاء منظمة العفو الدولية لتوضيح موقف بلاده من الهجرة.

وكان تقرير 2017-2018 لمنظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان الذي صدر اليوم، نص على أن “إيطاليا مليئة بالعداء والعنصرية”، ويبدو أن “الديناميات الموجهة نحو الكراهية تتركز فيها أكثر من غيرها من البلدان الأوروبية”.

وبهذا الصدد، أضاف سالفيني في تصريحات الخميس، “أريد أن أعيد الى إيطاليا الهدوء، احترام القوانين والكرامة العمل، لا عنف أو كراهية للأجانب أو عنصرية”، فـ”الهجرة المحدودة والخاضعة للسيطرة تضمن تعايشاً هادئاً وسلمياً”.

وأوضح سالفيني، مرشح حزبه لرئاسة مجلس الوزراء، أنه “هذا هو السبب في أنني طلبت لقاء ممثلي منظمة العفو الدولية، لأشرح لهم ماهية رابطة الشمال وما تفعله وحيث تحكم لضمان حقوق الجميع”، واختتم بالقول “آمل أن يتم الاجتماع في الساعات القليلة المقبلة”.

هذا وقد نددت (آمنستي إنترناشينال) في التقرير بأن “التوجه نحو الكراهية يتركز في البلد”، في إشارة الى إيطاليا دائما، وأن التحليل الخاص بالحملة الانتخابية، أظهر أن “95٪ من العبارات المعادية للأجانب التي تتناقلها وسائل الإعلام الاجتماعية مصدرها يمين الوسط”.

لكن التقرير أشار من ناحية أخرى إلى أنه “إلى جانب الكراهية، هناك أيضا نشاطا والتزاما من ناحية المجتمع المدني (الإيطالي)، الذي ترد منه بعض علامات الأمل”.