مدير إيني: لن ننسحب من المشروع القبرصي للغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بافيا-نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي نية مجموعته الانسحاب من مشروع للتنقيب عن الغاز الطبيعي بشرق المتوسط في أعقاب اعتراض البحرية التركية لسفينة حفر تابعة لـإيني قبالة مياه قبرص.

وقال ديسكالزي، على هامش ملتقى بمدينة بافيا (شمال) في إجابة على سؤال للصحفيين حول إمكانية الانسحاب، “لا، لا، لقد تعودنا على نزاعات قانونية محتملة. المسألة الآن تعتمد على القرارات التي ستتخذها قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية. لدينا تصاريح بمدة صلاحية لسنوات طويلة”.

واضاف “إذا حدث جمود سنوقف عقارب الساعة. لم نغادر ليبيا أو بلد آخر شهدت حالات معقدة “. وأردف “هذا هو آخر المخاوف. نحن مطمئنون”.

وفي سياق متصل، نفت مصادر في وزارة الخارجية الايطالية ما تداولته وسائل أنباء تركية عن اجتماع بين مسؤولين حكوميين إيطاليين مع جها بحكومة شمال قبرص التركية، التي لا تحظى بالاعتراف الدولي.

وبدوره، قال وزير الطاقة في جمهورية قبرص (اليونانية) يورجوس لاكوتريبيس أنه، فيما يتعلق بجهود ايني الايطالية لاستكشاف الهيدروكربونات في المربع 3 من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، فإن “الأمر لم ينته بعد، وأن الجهود الدبلوماسية مازالت جارية” ونقلت وكالة الانباء القبرصية (CNA) عن لاكوتريبيس قوله للصحفيين بشأن آخر التطورات، “نحن على اتصال دائم مع الشركة. علينا التحلي بالصبر”.