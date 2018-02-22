يونكر يبدي القلق بشأن نتائج محتملة للانتخابات الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف رئيس المفوضية، جان كلود يونكر مطلع شهر آذار/المقبل بـ”الهام” بالنسبة لمستقبل التكتل الأوروبي الموحد، مبديا القلق حول إمكانية عدم خروج أغلبية برلمانية قوية من الانتخابات الايطالية يمكنها حكم البلاد.

وقال خلال لقاء في مركز السياسة الأوروبية (EPC) في بروكسل “مطلع آذار/مارس سيشهد استفتاء (بين منتسبي) الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المانيا والانتخابات الايطالية، وانا اكثر قلقا بشأن نتائج الانتخابات الايطالية من نتيجة الاستفتاء” في ألمانيا بشأن تشكيل إئتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي المسيحي، بقيادة أنجيلا ميركل.

واردف رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي “علينا التحضير للسيناريو الأسوأ، أي حكومة بدون صلاحيات في إيطاليا”، وإلى جانب “عدم اليقين في إسبانيا”، فمن الممكن حدوث “رد فعل قوي من السوق في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، ونحن نستعد لهذا السيناريو”.