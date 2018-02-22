سيناتور أمريكي يدعو أوروبا لبناء سجن كغوانتانامو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – دعا سيناتور أمريكي الأوروبيين الى بناء سجن على غرار غوانتانامو، لإحتجاز عشرات المقاتلين الأجانب الذين انطلقوا من أوروبا للانضمام إلى تنظيم (داعش)، وتم أسرهم بعد انهيار “دولة الخلافة” في سورية.

هذه هي المبادرة المثيرة للجدل، التي اطلقها عضو مجلس الشيوخ الامريكي ليندسي غراهام، خلال محادثاته مع المسؤولين والسياسيين الاوربيين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن نهاية الاسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن غراهام اشارته الى “ضرورة وضع قانون أوروبي لمراكز اعتقال لأسرى الحرب، إن كنتم تعارضون غوانتانامو”، في إشارة إلى إنتقادات أوروبية لنقل حكوماتها لمتهمين بالارهاب إلى مركز الاحتجاز الذي أنشئ من قبل جورج بوش في كوبا عام 2002”. وقال، حسب الصحيفة، موجها القول للأوروبيين “يجب أن تجدوا وسيلة لإقامة مراكز احتجاز خاصة بكم”.

وأضاف السيناتور الجمهوري، الذي وجه رسالته على وجه الخصوص الى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن “معظم المقاتلين الاجانب هم اوروبيون”، وأن “من بين أكثر من 500 فرد من ميليشيات (داعش) المعتقلين حاليا من قبل ميليشيات سورية الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة، هناك بالفعل اثنين ممن يعرفون بخلية (بيتلز داعش)”، في إشارة الى الفريق الغنائي الإنجليزي الشهير، “وهم اربعة ارهابيين بريطانيين متهمين بخطف الرهائن الغربيين وقطع رؤوسهم”.

وقال غراهام، إن “الأوروبيين يلغون المشكلة تماما، وليست هناك خطة أوروبية لاحتجاز المقاتلين الأجانب”، لكن “معظمهم هؤلاء يجب نقلهم الى مكان آخر”، واختتم مذكّراً بأن “وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس أثار هذه القضية خلال مؤتمر الاسبوع الماضي في روما، الخاص بالتحالف المناهض لتنظيم (داعش) ومن ثم في القمة الوزارية ببروكسل”.