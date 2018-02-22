ألفانو: اتفاق شامل على تعزيز الاستثمار مع البرازيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن هناك اتفاقا شاملا على تعزيز الاستثمار مع البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على صفحتها بمدونة (تويتر)، الخميس، إن الوزير ألفانو “اجتمع في العاصمة برازيليا بنظيره ألويسيو نونيس”، الذي “أكد معه على الاتفاق الكامل على تعزيز جدول الأعمال الثنائي، وتكثيف الحوار حول القضايا الدولية، وإحياء العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الإيطالية في السوق البرازيلية”، وذلك “في مجالات البنية التحتية، الدفاع والصناعة الزراعية”.

وذكرت الخارجية أن “ألفانو كان قد توقف قبل زيارة برازيليا، في ساو باولو، حيث التقى الجماعتين الاقتصاديتين الإيطالية والبرازيلية”، قائلا لهما “أنا فخور بشكل خاص بأن أمضي معكم جميعا، بصفتكم معماريين رائعين للتنمية الاقتصادية لهذا البلد العظيم، (يوم الهجرة الإيطالية) الى البرازيل”.