يونكر: ثقة بأن تظل إيطاليا لاعبا أوروبيا رئيسيا بعد الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر مساء الخميس عن “الثقة” بأن تعمل الحكومة الايطالية القادمة على أن تظل روما لاعبا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي وفي تحديد مستقبله.

جاء ذلك في بيان لرئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي في أعقاب تصريحات سابقة له أثارت جدلا في البلاد تضمنت الحديث عن “التحضير للسيناريو الأسوأ، أي حكومة بدون صلاحيات في إيطاليا” بعد الانتخابات البرلمانية الوطنية.

ونوه يونكر في بيانه بأن “الانتخابات هي فرصة لممارسة الديمقراطية. وهذا ينطبق أيضا على إيطاليا – البلد الذي أشعر أنني قريبا جدا منه”. وأردف “فى 4 آذار/مارس سيتوجه الايطاليون الى صناديق الاقتراع ويعربون عن رأيهم، وأيا كانت النتيجة الانتخابية، فإنني واثق منه ستكون لدينا حكومة من شأنها أن تضمن أن تظل إيطاليا لاعبا رئيسيا في أوروبا وفي تحديد مستقبلها”.

وكان يونكر قد قال في وقت سابق خلال لقاء في مركز السياسة الأوروبية (EPC) في بروكسل “مطلع آذار/مارس سيشهد استفتاء (بين منتسبي) الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المانيا والانتخابات الايطالية، وانا اكثر قلقا بشأن نتائج الانتخابات الايطالية من نتيجة الاستفتاء” في ألمانيا بشأن تشكيل إئتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي المسيحي، بقيادة أنجيلا ميركل.

وأضاف، إلى جانب “عدم اليقين في إسبانيا”، فمن الممكن حدوث “رد فعل قوي من السوق في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، ونحن نستعد لهذا السيناريو”.