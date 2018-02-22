عمدة روما تلتقي زوج آسيا بيبي وامرأة خطفتها بوكو حرام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت بلدية روما إن “العمدة ڤرجينيا راجّي التقت الخميس، ابنة وزوج آسيا بيبي، المرأة المسيحية باكستانية الموقوفة في السجن منذ عام 2009، والتي أدينت بالإعدام بتهمة التجديف”، وكذلك “أحدى النساء المسيحيات النيجيريات التي اختطفتها حركة (بوكو حرام)”.

وأضاف بيان لمقر البلدية (كامبيدوليو)، أن “الاجتماع تم أيضا بحضور ممثلين عن جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية”، التي “نظمت يوم الـ24 من شباط/فبراير حدثا يشهد إضاءة الملعب الروماني القديم الكولوسيوم بأنوار حمراء، دعما للحرية الدينية”.

ويأتي الحدث الذي تنظمه جمعية عون الكنيسة المتألمة في الـ24 من شهر شباط/فبراير الجاري، “من أجل تمزيق حجاب اللامبالاة، في محاولة لجعل العالم يفطن لأمر العديد من المسيحيين المضطهدين حتى اليوم”، وفق بيان الجمعية.

وقالت (ACS) إن الأمر سيكون “حدثا إعلاميا فريدا من نوعه، يشهد مشاركة شخصيات مثل وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني”.

وخلصت الجمعية البابوية الى القول إنه “ستترك خلال الحدث مساحة واسعة للشخصيات الرمزية اليوم للاضطهاد المسيحي، والتي سيتم عرض صورها على واجهة الكولوسيوم”.