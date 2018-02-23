الإئتلاف الوطني المعارض يطالب بـ”منع” روسيا عن التصويت أمميا في الشأن السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي لـ”منع روسيا عن التصويت في القرارات الخاصة بسورية”، باعتبارها “طرفاً في ما يحصل من مجازر داخل الغوطة الشرقية بريف دمشق”.

وقالت نائب رئيس الائتلاف، سلوى أكسوي إن “موسكو طرف أساسي في النزاع بسورية وضد الشعب السوري”، وعليه فإنه “حسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق للدول المعتبرة طرفاً في النزاع التصويت على مشاريع القرارات”، معتبرة أن ذلك “لن يبقي مجلس الأمن معطلاً”، حسبما نقلت عنها الدائرة الإعلامية للإئتلاف

ورأت أكسوي أن “ما يحصل في الغوطة الشرقية الآن هو حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، محمّلة روسيا “المسؤولية المباشرة” عن ذلك، واعتبرت أن هذا السلوك يشكل “خدمة مجانية للإرهاب العابر للحدود ومنظماته.”

كما دعت نائب رئيس الائتلاف إلى “تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بمعاقبة مستخدمي السلاح الكيماوي في سورية وفق الفصل السابع”، وطالبت الأمم المتحدة بـ”عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لحماية المدنيين في الغوطة من القصف المستمر والانتهاكات.”