سفير روسيا لدى لبنان يبحث مع الوزير باسيل جهود بلاده في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن سفير روسيا لدى بيروت، بحث الجمعة مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، جهود بلاده في سورية.

وأضافت الخارجية اللبنانية في بيان أن “الوزير باسيل تسلم رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف”، نقلها اليه سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين، الذي قال بعد اللقاء، “على ضوء الرسالة التي نقلتها بحثنا في الاوضاع والمستجدات في المنطقة، خصوصا الجهود المبذولة من قبل روسيا حول الاوضاع في سورية وتحرير اراضيها من الارهابيين واحراز تقدم في التسوية السياسية على اساس قرار مجلس الامن ونتائج مؤتمر سوتشي”.

ونقلت الوزارة قول السفير، “نحن متفائلون بهذا التقدم، وفي نفس الوقت من لا يريد ذلك يعرقل ويستخدم كل انواع التضليل للرأي العام، والاخبار المفبركة حول ما يحصل في الغوطة الشرقية هي الدليل على ذلك”، و”نحن جاهزون لمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل ليكون واضحا من الذي يتحمل المسؤولية عما يحدث ومن يؤمن التغطية الكاملة للارهابيين هناك وفي اماكن اخرى”.

وردا على سؤال نفى السفير الروسي ان “تكون الرسالة التي نقلها الى الوزير باسيل قد تضمنت اي ذكر للنزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل حول البلوك رقم ٩ في المنطقة المتنازع عليها لاستخراج النفط والغاز”. وقال “لا دور مميز لروسيا في هذا الموضوع، والصورة واضحة للجميع وموقف لبنان معروف دوليا، ولدينا شركة روسية تشارك في ائتلاف شركات التنقيب عن النفط، واذا حصل اي اشكال في المرحلة المقبلة فالآليات الدولية معروفة وما يهمنا ان تكون الاوضاع في المنطقة مستقرة”.