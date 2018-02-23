مؤسسات سورية تهدد بتعليق المشاركة بجنيف ما لم تتوقف العمليات العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وجّهت نحو مائة من المؤسسات السورية والجمعيات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول تصعيد النظام السوري عملياته العسكرية في سورية، وخاصة في الغوطة بريف دمشق، أكّدت فيها “تعليق أيّ مشاركة في محادثات جنيف المقبل ما لم يتم وقف العمليات العسكرية واستهداف المدنيين من قبل الحكومتين السورية والروسية”.

وقالت المؤسسات السورية “لقد دخلت مختلف المناطق في سورية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، تم خلالها استهداف وقصف أحياء سكانية وأعيان مدنية ومرافق طبية بشكل مباشر، في خرق كبير وواضح لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأدت إلى مقتل مئات المدنيين وجرح مئات آخرين، بحسب توثيقات جهات حقوقية مستقلة سورية ودولية، وذلك على وجه الخصوص في مناطق الغوطة الشرقية وإدلب وعفرين”.

وأكدت المؤسسات في رسالتها أن العمليات والتطورات العسكرية المختلفة في السنوات القليلة الماضية “كانت أفضت إلى تهجير قسري لمئات الآلاف من السكان”، وذلك “ضمن سياسة ممنهجة ترتقي لتكون جرائم حرب، وتم تجميع المهجّرين في محافظة إدلب وريف حلب”، حيث “يرزحون اليوم مع سكان هذه المناطق٬ تحت نيران الطيران الحربي السوري والروسي على الرغم من شمول جزء واسع من هذه المناطق ضمن إتفاقية خفض التصعيد التي أعلنت في وقت سابق في أستانة”.

وأشارت إلى “وجود أكثر من ربع مليون مدني يعيشون تحت الحصار المطلق في غوطة دمشق الشرقية للسنة الخامسة على التوالي، وفي ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة والقسوة، وهم اليوم تحت نيران المدفعية والصواريخ والبراميل العشوائية”. وأعربت عن “الأسف بأن لا يكون هناك قيمة لحياة المدنيين والسكان ضمن كل المعادلات الحالية على الأرض السورية”، ولفتت إلى “تزامن اقتراب جولات جديدة لمباحثات جنيف مع تصعيد عسكري كبير وخطير يدفع ثمنه السكان المدنيون بالدرجة الأولى دائماً”.

ودعت المؤسسات إلى “وقف العمليات العسكرية فوراً، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المحاصرة، والبحث في التسوية السياسية بما يتضمنه من صياغات دستورية أو خطط إعادة إعمار”، ورأت أن غير ذلك “قفز في الفراغ وهروب غير مجدٍ للأمام”.

وحذّرت من “حصول كوارث إنسانية أخرى في سورية ما لم تنجح الأمم المتحدة في ملف وصول المساعدات الإنسانية في سورية، وفي الغوطة على وجه الخصوص، ودون إخضاع هذا الملف للنتائج العسكرية ورهنه بالتجاذبات السياسية”.

وأكّدت أخيراً أن “أيّ مشاركة فعّالة لها في الجولات المقبلة لمحادثات جنيف، كما في مؤتمر المانحين المقبل في بروكسل، ستكون متوقفة على مدى الاستجابة الدولية الفعّالة لوقف العمليات العسكرية ووقف استهداف المدنيين من خلال الضغط الجدّي والفوري والمجدي لوقف العمليات العسكرية فوراً من قبل الحكومتين السورية والروسية”.