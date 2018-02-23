تيار سوري معارض يقود وساطة مصرية لوقف إطلاق النار في الغوطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكّد الناطق الإعلامي لتيار الغد السوري المعارض منذر آقبيق، أن “الحكومة المصرية تساعد في إنجاز الوساطة بين فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق وبين النظام السوري عبر روسيا، وأن الجانب الروسي منخرط بشكل جدي في هذه المفاوضات”.

وأكّد آقبيق أن “فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة جاهزة لإنجاز الاتفاق، وأن التركيز في الوساطة الحالية يتركز على ثبيت نقط القتال ووقف الأعمال القتالية وفتح المعابر الإنسانية ومرور البضائع التجارية وهناك أيضا احتياجات أخرى للنظام السوري لم يذكرها”.

ووفق مصادر في المعارضة السورية، فإن “الوساطة المصرية تُشير في بند من بنودها إلى خروج المسلحين من الغوطة إلى مناطق أخرى في شمال وجنوب سورية، وهو الأمر الذي لم يتم التوافق بشأنه حتى الآن وفق هذه المصادر”.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “فصائل المعارضة تُشدد على ضرورة بقاء النظام السوري خارج الوطة وتقبل بشرطة عسكرية روسية، تتشارك مع مقاتلين من فصائل المعارضة لحفظ الأمن في المنطقة، شرط عدم دخول قوات النظام لها”.

من جهته، قال آقبيق في تصريح صحفي مسموع، إن “الاتفاق السابق في الغوطة الشرقية والمنجز في شهر تموز/يوليو من العام الماضي كان محدداً لمدة ستة أشهر فقط”، وقد “حقق هدوءاً نسبياً في المناطق التي كانت تحت سيطرة جيش الإسلام”، وقال “إن المحاولة اليوم في الغوطة تهدف إلى إنجاز اتفاق دائم، وأن “الأمور ليست بالسهلة ولاتزال المناقشات قائمة حتى اللحظة”.

وأكد أن تيار الغد السوري “لا يقبل أن يكون جزءً من أي اتفاق تهجير في الغوطة”، مشيراً إلى وجود “ديناميكيات” على الأرض تُصعّب من الأمر وأهمها استمرار القتال مشككاً أن يستطيع النظام من تحقيق أي إنجاز عسكري.

وكان تيار الغد السوري، الذي يتزعمه أحمد الجربا، الرئيس الاسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، قد ساهم مع الجانب المصري في فرض هدنة في الغوطة الشرقية برعاية الروس في تموز/يوليو الماضي، وكان وسيطاً مشاركاً للجانب المصري في إنجاز هذا الاتفاق.

وأصدر التيار قبل يومين بياناً حول الغوطة شدد فيه على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات لوقف الأعمال العسكرية ضد المدنيين في الغوطة، ووصف ما يجري فيها بـ”جريمة إبادة بشرية”.

كما دعا جامعة الدول العربية أيضاً إلى اجتماع عاجل لتتبنى قراراً في مجلس الأمن الدولي حول الغوطة، وكذلك طالب قادة الدول الضامنة إلى القيام بدورهم وتعهداتهم المنصوصة في اتفاقات خفض التصعيد، مشيراً إلى تعاون التيار مع روسيا في ملفات سياسية مختلفة.