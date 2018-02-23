الرئاسة الفلسطينية تدين قرار نقل السفارة الأمريكية في مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أدان الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحلول الرابع عشر من شهر أيار/مايو المقبل الذي يصادف ذكرى مرور 70 عاما على قيام دولة إسرائيل.

وقال ابو ردينه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، إن “هذا الأمر لن يغير من عدم شرعية أي اجراء احادي الجانب، كل الإجراءات احادية الجانب غير شرعية”، واضاف أن “القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ونقل السفارة لا يعني سوى تعطيل عملية السلام”.

وأشار ابو ردينه الى أن “خطاب الرئيس في مجلس الامن هي الرؤية الوحيدة الصالحة للسلام، السلام القائم على العدل وعلى الشرعية الدولية وأي اجراء احادي الجانب هو وضع للعراقيل وتهرب من امام استحقاقات عملية سلام حقيقية وناجحة”.