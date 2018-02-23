مينيتي: أدرنا تدفقات الهجرة دون بناء جدران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن بلاده نجحت بإدارة تدفقات الهجرة دون اللجوء الى بناء أية جدران.

ولدى مشاركته بلقاء في ميلانو (شمال) الجمعة، دعما لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مقاطعة لومبارديا، جورجو غوري، أضاف مينيتي أن “إيطاليا رحبت بالمهاجرين واستقبلتهم”، لكنها “تمكنت من تقليل تدفقات الهجرة عبر تعزيز عملية الإندماج”، لكن “علينا أن نغلق مراكز الاستقبال الكبيرة لتمرير استقبال واسع النطاق للتغلب على عناصر انعدام الثقة وتشجيع الاندماج”.

وذكّر وزير الداخلية بالنتائج التي حققها الحزب الديمقراطي في ادارة ملف الهجرة، وهي “قوة ديمقراطية كبيرة جمعت عنصري الإنسانية والأمن”، وأنه “بإدارتنا لتدفقات هجرة كبيرة، حاولنا معالجة هذه المسألة دون رفع جدران أو مد أسلاك شائكة”.

وخلص الوزير مينيتي الى القول “لقد حاولنا مكافحة الاتجار بالبشر وخلق قنوات قانونية لمن يمتلك الحق باللجوء”، الأمر الذي “لا يوجد بلد آخر يحاول القيام به”.