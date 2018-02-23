الرئيس الإيطالي: الحرية الدينية حق لا تنازل عنه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا مخاطبا جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية ، إن “التمتع بالحرية الدينية حق لا تنازل عنه”.

وبمناسبة الحدث الذي تقيمه جمعية عون الكنيسة المتألمة(ACS) مساء غدٍ السبت، 24 شباط/فبراير، حيث تضيء الملعب الروماني القديم، الكولوسيوم بنور أحمر، استذكاراً للدماء التي تُسفك اليوم من قبل العديد من المسيحيين المضطهدين في العالم، بعث الرئيس الإيطالي رسالة تأييد لرئيس الجمعية البابوية، ألفريدو مانتوڤانو.

وجاء في الرسالة، “أود أن أحيي المبادرة التي تهدف إلى جذب انتباه الرأي العام الدولي إلى انتهاكات مبدأ الحرية الدينية والتمييز والاضطهاد اللذين ينبعان منها ويصيبان العديد من المناطق الجيوسياسية في عالمنا”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا أن “قيم الأخوّة البشرية، التي تلهم نشاط جمعيتكم المروجة للحدث، تشكل إسهاما مؤهلا في مجال حث حضارتنا على التزام متجدد بالتقارب والميل نحو المجتمعات المسيحية من ضحايا العنف والإيذاء والحرمان”، وذلك “دفاعا عن ما لا غنى عنه، وهو مبدأ الحرية الدينية”.

واختتم رئيس الجمهورية الإيطالية رسالته معربا عن “الأمل بأن تتمكنوا من خلال هذا المكان الرمزي الإستثنائي (الكولوسيوم)، من تعزيز إدانة بالإجماع ضد كل أشكال القمع، عن طريق كسر اللامبالاة، وأجدد تحياتي الطيبة لأولئك الذين سيشجعون المبادرة”.

هذا وقد قالت (ACS) إن الأمر سيكون “حدثا إعلاميا فريدا من نوعه، يشهد مشاركة شخصيات مثل وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني”.