ألفانو: مجال كبير لنمو الثقافة الإيطالية في البرازيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن “هناك مجالا كبيرا لنمو اللغة والثقافة الإيطاليتين في العالم”، وأن “مدرسة مدينة بيلو هوريزونتي (شمال البرازيل) تؤكد ذلك”.

ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على صفحتها بمدونة (تويتر)، الجمعة قول الوزير ألفانو لدى زيارته لمدرسة بيلو هوريزونتي، إن “التزامنا في مجال تعزيز الثقافة الإيطالية، ارتفع خلال عام 2018 إلى 800 ألف يورو”، مبينا أن “المدرسة التي تأسست لأبناء فنيي شركة فيات”، العاملين في البرازيل، “أصبحت الأكبر في أمريكا اللاتينية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن المدرسة بمثابة “محرك قوي للثقافة الإيطالية ونشر لغتنا في البرازيل”.

يذكر أن زيارة ألفانو لبيلو هوريزونتي، تخللتها مراسيم افتتاح مقر للقنصلية الإيطالية في المدينة.