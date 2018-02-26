عريقات: قرار إسرائيل انتهاك حرمة الكنائس بالقدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن “قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك حرمة الكنائس في القدس وممتلكاتها من خلال محاولات فرض ضريبة الأملاك على هذه الكنائس لأول مرة منذ احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية”.

وابلغ عريقات القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولويتز، اليوم الإثنين، إن”الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية يعتبرون قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد كنائس القدس وممتلكاتها مخالفة فاضحة للقانون الدولي وللوضع القائم (StatusQuo)”. ودعا المجتمع الدولي إلى “وقف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس الشرقية المحتلة”، حسبما جاء في بيان للمسؤول الفلسطيني في أعقاب الاجتماع.

وثمن عريقات “موقف العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أدان القرار الإسرائيلي واعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ومطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات”. ودعا إدارة الرئيس ترامب لـ”التراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، معتبراً استمرار هذه السياسة الأمريكية خطراً على أمن وسلامة واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشعوبها”.