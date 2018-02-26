سياسي إيطالي ينتقد “غياب” الإرادة السياسية ببلاده لصد المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – انتقد سياسي إيطالي إدارة السلطات في بلاده لظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث تمكنت “فقط” من صد 20 ألف مهاجر سري في العام الماضي.

وأضاف أدولفو أورسو، مرشح حزب إخوة إيطاليا (يمين) لإنتخابات الـ4 من آذار/مارس المقبلة، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، أن “علينا صد الهجرة غير النظامية، ونحن نؤمن أن بإمكاننا فعل ذلك”، مبينا أن “العام الماضي شهدت إيطاليا التي تمثل طليعة ظاهرة الهجرة، رفض 20 ألف مهاجر سري”، وأن “7 آلاف فقط من هؤلاء، تمت إعادتهم الى بلدانهم الأصلية، فما هو السبب؟”.

وتابع أورسو “يقال إن السبب يعزى الى غياب اتفاقيات ثنائية مع بلدان الأصل”، لكن “يجب مع ذلك أن يفسر أحدهم لنا، كيف أن 300 ألف مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم إلى أوطانهم خلال سنة واحدة في بقية بلدان أوروبا؟”، متسائلا “هل لدى البلدان الأخرى اتفاقيات؟”.

وذكر السياسي اليميني أن “الحقيقة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى تيار اليسار، الذي يفكر باستبدال الإيطاليين بالمهاجرين”، واختتم بالقول “نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى سياسة لتنظيم الولادات، أملا بأن يتمكن الإيطاليون من العودة الى الإنجاب مرة أخرى في المستقبل”.