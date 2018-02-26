موغيريني: يتعين احترام الوضعية الخاصة للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمدينة القدس بوصفها مكاناً مقدساً لأتباع الديانات السماوية الثلاثة.

وكانت موغيريني تعلق على قرار السلطات الكنسية اغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على قرار بلدية القدس الإسرائيلية تحصيل ضرائب على الممتلكات الكنسية، حيث أعربت عن “الأمل للبحث عن حل لهذا الأمر بسرعة”، على حد تعبيرها.

وأبدت المسؤولة الأوروبية، في تصريحات لها قبل لقاءها بوزراء خارجية الدول العربية أعضاء مجموعة المتابعة والأمين العام لجامعة الدول العربية، عدم رضا الاتحاد عن الممارسات الإسرائيلية في القدس، مشيرة إلى “ضرورة أن يحترم الجميع وضع المدينة”.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ونظرائهم الستة العرب الذين قدموا إلى بروكسل، لقاء خاصاً من أجل بحث آليات وطرق تنشيط عملية السلام، ومعالجة آثار قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس.

ويريد الأوروبيون انتهاز فرصة لقاء اليوم للتأكيد على تمسكهم بأساسيات وآليات عملية السلام، فـ”كل الشركاء يتمتعون بنفس الأهمية ولا يمكن استبعاد أحد”، وفق كلام موغيريني.

وكررت المسؤولة الأوروبية التأكيد على النقاط الأساسية التي يتمسك بها الاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، من قبيل استعداده لدعم عملية المصالحة الفلسطينية وكذلك رعاية مشاريع تنموية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالبت بأن يلعب الشركاء العرب دوراً أكثر فاعلية في الجهد الدولي لتحريك عملية السلام بإتجاه حل الدولتين الذي يمر عبر مفاوضات ثنائية مباشرة تؤدي لتسوية كافة قضايا الحل النهائي.