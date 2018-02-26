الاتحاد الأوروبي يضيف وزيرين سوريين على لائحة عقوباته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة وزيرين سوريين على لائحة عقوباته المفروضة على سورية منذ بداية الأزمة في هذا البلد.

والوزيران المعنيان هما وزيرا الصناعة والاعلام في الحكومة السورية.

ويأتي هذا القرار ليرفع عدد المسؤولين السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 257 شخصاً و 67 شركة وهيئة، تقول بروكسل أنهم متورطون في العنف ضد المدنيين السوريين.

وتشمل العقوبات الأوروبية على سورية مجالات عديدة منها قيود شديدة على بضع الاستثمارات وتجميد أصول أموال المصرف المركزي وكذلك منع توريد معدات وتكنولوجيا أوروبية لسورية يمكن استخدامها في القمع الداخلي

وتسري العقوبات الأوروبية الحالية المفروضة على سورية، أفراداً وهيئات، حتى الأول من تموز/يوليو 2018.

وأشار البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي إلى أن بروكسل لا تزال ترى أن الحل في سورية لا يزال سياسي الطابع، كما جدد “الدعم بقوة لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمحادثات فيما بين السوريين في جنيف”، حسب النص.