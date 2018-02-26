حزب خمس نجوم: نهج مينّيتي للهجرة يوقفها بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال حزب خمس نجوم الإيطالي المعارض، إن نهج وزير الداخلية ماركو مينّيتي إزاء الهجرة يرمي الى وقفها في ليبيا.

وأضاف مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية المقبلة، لويجي دي مايو أن “الموضوع الحقيقي من ناحية الهجرة أن علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة، لفهم ما إذا كان الشخص الذي يصل الى إيطاليا يمكنه البقاء فيها أم لا”، وأنه “إن لم يتمكن من ذلك فستتم إعادته”، الى بلاده.

وأوضح دي مايو أن إعادة المهاجرين غير ممكنة “لأننا نفتقر إلى المعاهدات مع البلدان التي يصل منها هؤلاء الأشخاص”، واختتم بالقول إن “المعاهدات تُقام إن قدمنا أشياء بالمقابل إلى هذه البلدان”، كـ”دعم مستشفياتهم أو مدارسهم على سبيل المثال”.