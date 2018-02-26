حركة خمس نجوم الايطالية: ثلاث نساء لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية الايطالية، لويجي دي مايو أن تشكيلة الحركة الوزارية تتضمن ثلاث نساء لقيادة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، بخبرات عمل “دولية”، ولكنه لم يكشف عن اسمائهن.

وكان دي مايو قد ذكر أنه سيكشف يوم الخميس المقبل أسماء الفريق الوزاري الذي سيقوده في حال فوز الحركة بإنتخابات الرابع من آذار/مارس القادم.

وقال القيادي في الحركة في مقابلة مسجلة مع القناة الرابعة الخاصة، ستبث بأكملها في وقت لاحق اليوم الاثنين، “كما وعدتكم، الإيطاليون سيتعرفون قبل إجراء الانتخابات على تشكيلة الفريق الحكومي المرشح وبالتالي بوسعهم التصويت لصالح من يرونه مناسبا”.

ووفق آخر استطلاعات لأراء الناخبين، فإنه من المستبعد أن يفوز أي من التكتلات الحزبية (يمين-الوسط، يسار-الوسط وحركة خمس نجوم) بأغلبية برلمانية تمكِّنها من حكم البلاد بمفردها، ولكن يبدو أن يمين-الوسط، بزعامة سيلفيو برلسكوني هو الاقرب من تلك الاغلبية (40% من أصوات الناخبين).