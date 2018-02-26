موغيريني تبعث برسائل للدول الراعية لعملية آستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برو كسل – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن عزمها إرسال خطابات لوزراء خارجية الدول الراعية لعملية آستانة لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع في سورية.

وكانت موغيريني تتحدث في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، حيث طالبت رعاة آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، بالعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية (قرب دمشق).

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الغوطة الشرقية هي جزء من مناطق خفض التصعيد التي “ضمنتها” روسيا وإيران وتركيا في آستانة، وبالتالي “عليهم السهر على خفض التصعيد وليس العكس”، وفق كلامها.

ووصفت المسؤولة الأوروبية قرار مجلس الأمن الأخير بـ” الخطوة الجيدة والمشجعة”، مشددة على أن المشكلة تكمن في أن القرار لم يحدد نقطة بداية لتنفيذ وقف إطلاق النار، وأضافت “سأطالب بأن يتم ذلك فوراً”.

هذا و لا يرى الاتحاد الأوروبي أن أيا من الأطراف المتصارعة في سورية قد انتهكت الاتفاق، إذ أنه لم يحدد نقطة بداية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن عملية آستانة تهدف بشكل أساسي إلى خلق بيئة تمكن الأطراف المنخرطة في الصراع من العودة لتحريك العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة في جنيف.

وبالمقابل، فقد فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على وزيرين سوريين إضافيين ليرتفع عدد المسؤولين السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 257 شخصاً.