رابطة الشمال الايطالية: المواطنون يطالبون بفرص عمل وليس بمكافحة الفاشية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الامين العام لرابطة الشمال الايطالية (تيار اليمين) ومرشحها لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني إلى أن “الناس الذين التقيتهم لا يسألوني عن مكافحة الفاشية ولكن عن توفير فرص العمل وعن ضرائب أقل والمزيد من الأمن” في البلاد.

واضاف سالفيني في تصريح متلفز “لذا، الإيطاليون يريدون بلدا هادئا لا يحكمه من يصنع الفوضى في الساحات”.

وحسب سالفيني، الذي ينتمي إلى تحالف يمين-الوسط بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني ويشمل حزب (إخوة إيطاليا-التحالف الوطني) اليميني، فإن “المشكلة ليست المهاجرين (النظاميين) ولكن الهجرة غير الشرعية”. وأردف “أريد أن أحكم بلدا يضمن التعايش المدني، والإيطاليون يأتون أولا”.