ناشطون: النظام السوري لا يلتزم بالقرار 2401 وإجمالي ضحايا الغوطة تجاوز 13 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الداعي إلى وقف إطلاق النار في سورية، وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق على وجه الخصوص، واصل النظام، حسب ناشطين، “الغارات الجوية عليها وسقط 24 قتيلاً مدنياً منذ صدور القرار وحتى صباح اليوم (الاثنين)”، ومازال سكان العاصمة “يرون بأم أعينهم الغارات الجوية المتواصلة والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق وبلدات في الغوطة الشرقية”، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني.

وأكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن سقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين منذ صدور القرار وحتى صباح الاثنين، وقال إن النظام السوري “لم يأبه لقرار مجلس الأمن، وشنت قواته عملية برية بعد صدور القرار، لكنه تكبد خسائر بشرية فادحة لدى محاولته اقتحام الغوطة الشرقية، عدد قتلى قوات النظام ما لا يقل عن 18 قتيلاً بينهم قيادي مهم”.

وبدوره قال الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية ياسر الدوماني إن “قصف قوات النظام السوري والروسي لبلدات الغوطة الشرقية أوقع 25 قتيلاً مدنياً، 21 في دوما، و2 في جرستا و1 في الشيفونية”.

وحاولت النظام مساء الأحد اقتحام الغوطة من أكثر من محور بقوات برية، وذكر أحد المواقع المقربة من فصائل المعارضة المسلحة إن إنهم “صدوا تلك القوات وميليشيات تابعة لإيران وألحقو بهم خسائر بشرية كبيرة”، ما دفع قوات النظام -وفقاً للمعارضة وناشطين- إلى إلقاء “غازات سامة على بلدة الشيفونية بالغوطة الشرقية”، وهو ما أكّده الدوماني أيضاً.

وتصدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لهذه الاتهامات، وقال اليوم (الاثنين) إن “مزاعم” عن أن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن هجوم بغاز الكلور في الغوطة الشرقية هي “استفزاز” يهدف لتخريب وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقال عبد الرحمن “حتى اللحظة نستطيع القول إن الفشل هو عنوان معركة الغوطة بالنسبة للنظام، واستمرار القتل والمعارك يُظهر بوضوح عدم رغبة روسيا بالتوقف عن القتل أو إدخال المساعدات”، مشيراً إلى وجود “ما لا يقل عن 3000 جريح في الغوطة”.

وقال وزير الدفاع الروسي (سيرغي شويغو) إن هدنة إنسانية يومية ستفرض في الغوطة من الساعة 9:00 وحتى 14:00، ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية، اعتبارا من يوم غد، بإيعاز من الرئيس الروسي، مضيفاً أنه سيتم فتح ممر إنساني لخروج المدنيين.

إلى ذلك، قدّر تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان “سقوط نحو 13000 مدني قتلهم النظام السوري في الغوطة الشرقية، بينهم 1463 طفلاً”. وحسب تقرير الشبكة، المحسوبة على المعارضة، فإن منطقة الغوطة الشرقية “تتعرَّض منذ سبع سنوات متواصلة لعمليات تهشيم حثيثة ومستمرة، استهدفت البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسيَّة للمجتمع هناك، ومارس النظام السوري وحلفاؤه أنماطاً متنوعة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب”.

وأشارت إلى أنها تمتلك “آلاف الملفات عن منطقة الغوطة الشرقية بمدنها وقراها كافة، وأن المعطيات تؤكد أنه منذ آذار/مارس 2011 وحتى 24 شباط/ فبراير 2018، قتلت قوات الحلف السوري-الإيراني-الروسي ما لا يقل عن 12763 مدنياً بينهم 1463 طفلاً، و1127 سيدة، ولا يزال قرابة 6583 شخصاً من أهل الغوطة الشرقية قيدَ الاعتقال والاختفاء القسري”.

كما سجّل التقرير حصول 46 هجمة بـ”أسلحة كيميائية” على مناطق في الغوطة الشرقية، هدفها الأساسي “إرهاب المجتمع”.

ونفت الشبكة وجود أي توصيات بشأن الغوطة الشرقية، وقالت إنه “في ظلِّ هذه (الداتا) من الضحايا والجرائم بحقهم، وفي ضوء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2401، الذي جاء مخيباً لآمال أهالي الغوطة ولنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، وكنتيجة طبيعية لعمومية وعدم إلزامية القرار، فقد انتهكَته بعد بضعة ساعات قوات النِّظام السوري والروسي، على غرار انتهاك خطة السيد كوفي عنان، وجميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن سورية، بما فيها المتعقلة بالأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، والإخفاء القسري، وخرق جميع اتفاقيات خفض التَّصعيد، وعدم اتخاذ أية إجراءات حقيقية وعملية ضدَه، لا يبقى هناك أي معنى لتوصيات حقوقية”.

وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا (السبت) بالإجماع على مشروع قرار سويدي – كويتي لهدنة وقف إطلاق النار في سورية لمدة شهر للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.