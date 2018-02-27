الاتحاد الأوروبي والمغرب: تصميم على تعميق الشراكة الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي والمغرب عن تصميمهما الاستمرار في العمل للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما والمضي قدماً من أجل تعزيزها.

جاء هذا الموقف في اعلان مشترك صدر اليوم، ووُقع باسم كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطه.

وشدد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز الحوار السياسي الثنائي والحفاظ على استقرار العلاقات التجارية.

ويأتي الإعلان الأوروبي- المغربي في أعقاب صدور قرار جديد لمحكمة العدل الأوروبية يقضي بعدم قانونية اتفاق الصيد البحري الموقع ما بين بروكسل والرباط في حال شمل تطبيقه المياه التابعة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب و جبهة البوليساريو.

وترى المحكمة أن الاتفاق ينطبق على المياه الاقليمية المغربية وليس على تلك الواقعة تحت سيطرة المغرب.

وأوضح الطرفان أنهما أخذا علماً بمضمون الحكم، وذكرا في بيان أنه “في الوقت الذي نعلن فيه تصميمنا على الحفاظ على التعاون في مجال الصيد البحري، نبدي استعدادنا للتفاوض حول المسائل والاليات المتصلة به”.

ويعتبر كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب أن الثقة المتبادلة بينهما التي تشكلت في مختلف مراحل اعداد وتصديق هذا الاتفاق كفيلة بتوفير بيئة مناسبة للتعامل مع كافة المستجدات.

وحرص الطرفان على التأكيد على ثراء وحيوية العلاقات التي تربطهما معاً، خاصة في مجالات مثل سياسة الهجرة والأمن والتنمية والبحوث العلمية، وأعلنا “التوافقن على توسيع مشاريع التعاون القائمة حالياً في العديد من هذه المجالات”.

وختمت موغيريني و بوريطه بيانهما بالتأكيد على دعمها للجهد الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء الغربية.