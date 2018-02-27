التعاون الإسلامي تدين الإجراءات الإسرائيلية ضد كنائس القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- جدة- أدانت منظمة التعاون الإسلامي “إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي فرض ضريبة على الكنائس والمؤسسات والعقارات المملوكة لها بمدينة القدس المحتلة”.

واكدت في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “رفضها لهذه الإجراءات التي تأتي في إطار محاولاتها المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والتضييق الممنهج على وجودها”.

وعبرت الامانة العامة للمنظمة عن “تضامنها مع الكنائس المسيحية في القدس المحتلة”، محذرة من “خطورة هذه الإجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي الى “الضغط على اسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها”.

وكان رؤساء الكنائس في القدس أعلنوا يوم الأحد إغلاق كنيسة القيامة حتى اشعار اخر إحتجاجا على قرار إسرائيل فرض الضرائب على الممتلكات الكنسية في القدس في إجرءا غير مسبوق.