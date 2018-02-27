موغيريني تجدد الدعوة لتنفيذ اتفاق الهدنة في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في سورية

جاء هذا الموقف خلال لقاءها اليوم بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وبحثت المسؤولة الأوروبية مع ضيفها في بروكسل عدداً من الملفات الراهنة والمتصلة بقضايا اللاجئين والمساعدات الإنسانية في كل من سورية واليمن والسعودية وبنغلاديش.

ويهدف لقاء اليوم إلى التأكيد على عمق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال التعامل مع الأزمات الإنسانية الكبرى في العالم.

وحرص الجانبان، حسب البيان الصادر عن مكتب موغيريني حول اللقاء، على التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى جميع المتضررين بدون أية عوائق.

وينطبق الأمر بالنسبة للجانبين الأوروبي والدولي على اللاجئين والمحاصرين في سورية واليمن، وكذلك على مسلمي الروهينغا، الذين وجدوا ملاذاً لهم في بنغلاديش.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يحملان الأطراف المتصارعة في سورية واليمن مسؤولية العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والسماح لمواد وعمال الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين.

وكانت موغيريني، قد بعثت برسائل لكل من وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وهي الدول الراعية لعملية آستانة، تحثهم فيها على تحمل مسؤولياتهم في مجال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه السبت الماضي في مجلس الأمن ويحمل الرقم 2401.

وقد اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاق خطوة إيجابية، ” ولكنه لا يتضمن نقطة بداية ومن هنا على الجميع الإسراع بتطبيقه لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح” ، وفق كلام سابق لها.