إسرائيل تتراجع عن فرض ضرائب على كنائس القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات كنسية في مدينة القدس بعد احتجاج غير مسبوق من الكنائس، شمل إغلاق كنيسة القيامة لمدة 3 أيام متتالية.

وقرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات الاتفاق على “تشكيل فريق مهني برئاسة وزير التعاون الدولي تسحيا هانغبي لإيجاد حل لمشألة فرض الضرائب على الممتلكات الكنسية في المدينة التي لا تعتبر دورا للعيادة”، حسبما أفاد مكتب نتنياهو في بيان اليوم، معلنا أنه “تمّ تجميد جميع الإجراءات بفرض الضرائب”.

وكان رؤساء كنائس القدس اعلنوا الأحد إغلاق كنيسة القيامة في المدينة القديمة حتى اشعار اخر، إحتجاجا على فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية.

واعتبر رئيس التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، ديمتري دلياني القرار الإسرائيلي الاخير “انتصارا للكنائس”.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة في إطار الحرب الاسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي وكل ما هو غير يهودي، من خلال اعلان حكومة الاحتلال تجميد قرار ما يسمى بلدية القدس بفرض ضرائب الاملاك على المؤسسات الكنسية، وايضاً تجميد اي تشريع في الكنائس يستهدف تسهيل مصادرة العقارات التابعة للكنائس”.

ووجه التجمع الوطني المسيحي على لسان رئيسه “التحية لروؤساء الكنائس و جميع المتضامنين من أبناء شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه”.