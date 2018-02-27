مينيتي: لا یمکن لأحد إلغاء تدفقات الھجرة بل یجب إدارتھا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي أنه لا یمکن لأحد إلغاء تدفقات الھجرة بل یجب التحکم بھا.

وأضاف الوزير مينّيتي في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن “الهجرة مسألة هيكلية ذات طابع عالمي”، فـ”تدفقات الهجرة كانت أمس، اليوم وغداً ولن يكون هناك من يستطيع أن يمحوها”، بل “يجب التحكم بها”، كذلك “لأن حالات الطوارئ بمثابة الرياح على أشرعة الشعبوية”.

وأشار وزير الداخلية الى أن “إيطاليا أستحدثت رؤية جديدة في مجال إدارة تدفقات الهجرة، انفردت بها في البداية، دون مساعدة تُذكر من جانب الاتحاد الأوروبي”، وهي “آلية لتنظيم التدفقات، محو كلمة الطوارئ وخفض المهاجرين الوافدين الى بلادنا دون بناء أية جدران”.

وذكر مينّيتي “أننا في الشهر الثامن على التوالي على صعيد نسب سلبية لوصول المهاجرين الى إيطاليا”، لكن “لبّ اقتراحنا يتمثل بالتعاون مع الواقع الليبي، ومكافحة المتاجرين بالبشر”، مبينا أن “من يهرب من الحرب يجب أن يأتينا عبر الممرات الإنسانية، التي تنطوي على رحلة واحدة في الشهر”. واختتم بالقول إن “علينا إلغاء عدم الشرعية وبناء الشرعية”.