حركة خمس نجوم الايطالية ترشح أكاديميا بجنوب افريقيا وزيرا للتنمية الاقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية، لويجي دي مايو، عن إسم أكاديمي ، مغمور إلى حد ما في إيطاليا، متخصص في الإقتصاد السياسي بجامعة بجنوب افريقيا، كوزير للتنمية الاقتصادية في الجهاز التنفيذي القادم في حال فوز الحركة بالانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من آذار/مارس المقبل.

وقال دي مايو، الذي سيعلن يوم الخميس القادم أسماء مرشحي الحركة لكل الحقائب الوزارية، في مقابلة مع صحيفة (كوريري ديلا سيرا) ” وزارة التنمية الاقتصادية سوف تسند إلى إسم من أسماء التميز الإيطالي من ذوي الكفاءات الكبيرة: أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة بريتوريا، لورينزو فيورامونتي”.

وحسب دي مايو، فإن السباق على الاغلبية البرلمانية ينحصر بين حركة خمس نجوم وإئتلاف يمين-الوسط، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أما تيار اليسار “فقد إنتهى”، على حد وصفه

ووفق وسائل الاعلام الايطالية، فإن الأكاديمي فيورامونتي “واحد من ألد أعداء الناتج المحلي الاجمالي (GDP) كمؤشر للنمو ولرفاهية، وينتمي إلى مجموعة، في تزايد، من الاقتصاديين، الذين يعارضون هاجس المؤسسات الاقتصادية والسياسية تجاه نمو مؤشر الناتج المحلي الاجمالي، كما لو كان كافيا لقياس درجة رفاهية الدولة”.

ويعتبر كتاب (المأزق المحلي الإجمالي: السياسات وراء الرقم الأكثر قوة في العالم) من أشهر ما كتبه فيورامونتي